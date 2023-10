Italia, Di Lorenzo: «Wembley evoca bei momenti. Scommesse? Vicino ai miei compagni ma preferisco non parlarne». Tutte le parole del terzino

Giovanni Di Lorenzo ha presentato in conferenza stampa la prossima partita dell’Italia contro l’Inghilterra. Queste le sue parole anche sui compagni coinvolti sull’inchiesta scommesse: Zaniolo e l’ex Milan Tonali.

RITORNO A WEMBLEY – «Tornare in questo stadio mi fa ricordare dei bei momenti vissuti con la Nazionale, qui abbiamo giocato più di una partita non solo la finale. A marzo a Napoli hanno giocato meglio di noi, sono stati superiori, ma quella di domani sarà un’altra partita. Sarà un bel test anche per noi per capire a che livello siamo, in questo secondo raduno abbiamo avuto più tempo per conoscere il mister. Saremo pronti per disputare una bella partita».

LIVELLO DELL’INGHILTERRA – «Lo vedremo domani sera, loro sono una grandissima partita con grandissime individualità. Ma noi siamo forti, bisognerà dimostrarlo domani sera. Abbiamo iniziato un nuovo percorso con un nuovo allenatore, abbiamo lavorato davvero bene questa settimana».

BELLINGHAM – «E’ un gradissimo giocatore, ha iniziato benissimo la stagione ma non abbiamo studiato qualcosa in particolare solo per lui. Ci siamo preparati bene per affrontare al meglio tutta la squadra inglese».

LAVORO SPALLETTI – «Sì sì, lavora tanto anche sotto l’aspetto della comunicazione. Ma parte tutto anche dai calciatori, sono una grandissima squadra ma abbiamo le armi per metterli in difficoltà. Passerà tanto dalla qualità che metteremo in campo quando avremo la palla».

INCHIESTA SCOMMESSE – «Preferisco non parlarne, siamo vicini umanamente ai due compagni e poi ciò che verrà fuori non lo so. Mi limito a dire solo questo».