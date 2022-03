Italia, i numeri condannano il sistema e lanciano l’allarme

L’analisi dei numeri che condannano il sistema Italia e lanciano l’allarme per il futuro della Nazionale

Tuttosport nell’edizione odierna del quotidiano fa l’analisi dei numeri del ‘sistema Italia’. Percentuali e non solo riguardo all’utilizzo dei giovani tra Serie A e B per l’allarme del futuro della Nazionale. Sulle parole di Nicolato, che prima della sfida con il Montenegro già aveva lanciato un avviso.

In Serie A è 2.7 la media di U21 nelle rose delle squadre e soltanto lo 0.43 viene schierata titolare. L’80% entra dal 70esimo minuto in avanti e 4% è la percentuale dei minuti giocati sempre dagli U21 sul totale dei minuti complessivi della massima serie. In Serie B la situazione è simile: 3.7 è la media degli U21 presenti nelle squadre e lo 0.8 quelli che giocano titolari. Si abbassa la percentuale di un loro utilizzo nei minuti finali di gara a 65% e il 7% i minuti raggiunti sul totale dai giovani. Numeri che fanno pensare e urge fare qualcosa per migliorare la situazione.