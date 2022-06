Italia, finisce in pareggio contro la Germania: la partita dei rossoneri

Finisce in pareggio il match d’esordio di Nations League tra Italia e Germania. In campo diversi rossoneri al Dall’Ara

Italia e Germania si dividono la posta in palio nella prima giornata di Nations League. Al vantaggio azzurro di Pellegrini al 70′ risponde Kimmich pochi minuti più tardi. Hanno giocato tre giocatori del Milan.

Il primo è Alessandro Florenzi, capitano di serata in campo per tutti i 90 minuti. Poi Sandro Tonali, partito titolare è sostituito all’80’ per far spazio a Tommaso Pobega. In panchina invece Davide Calabria.