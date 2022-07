Italia Femminile, Mantovani: «In campo senza pressioni»

Ludovica Mantovani, presidente della Divisione femminile della Federcalcio, ha parlato del cammino dell’Italia all’Europeo

Ludovica Mantovani, presidente della Divisione femminile della Federcalcio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’Europeo non brillantissimo disputato dalle Azzurre fino a questo momento.

SENZA PRESSIONI – «Alle ragazze dico di andare in campo e farsi guidare da se stesse. Non hanno bisogno di pressioni ulteriori, sono molto dispiaciute per la piega che ha preso l’Europeo».