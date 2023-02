Perde l’Italia femminile contro il Belgio in ammiichevole. Tra le note positive la prestazione di Piemonte

La rossonera è rimasta in campo 66′ prima di lasciare il posto a Girelli. Le altre due rossonere convocate, Giuliani e Bergamaschi, non sono scese in campo