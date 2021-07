Italia, ecco l’Inghilterra a Wembley: ora non piangiamoci addosso

L’avversaria dell’Italia nella finale di Euro 2020 sarà dunque l’Inghilterra di Southgate che ha eliminato la Danimarca non senza polemiche

Alla fine tutto è andato come doveva andare e Italia Inghilterra sarà la finale che assegnerà il titolo continentale. I tifosi azzurri ci hanno sperato eccome nel miracolo Danimarca, squadra “simpatia” di Euro 2020 non soltanto per il dramma vissuto da Christian Eriksen.

La formazione di Hjulmand ha illuso un po’ tutti, soprattutto dopo la splendida gemma su punizione di Damsgaard. La stellina della Sampdoria ha coronato un mese da top player in pectore, facendo ulteriormente lievitare il prezzo del suo cartellino.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24