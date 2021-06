Italia, Chiellini salta l’Austria: Mancini pensa al sostituto

Chiellini dà forfait. Il capitano della Juve e della Nazionale italiana non scenderà in campo sabato sera nella gara degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’Austria.

A riferirlo è Sky Sport. Chiellini non è riuscito a recuperare dal problema muscolare accusato contro la Svizzera il 16 giugno. A sostituirlo, come già successo in quella sfida, sarà il difensore della Lazio Acerbi.