Italia a Roma: gli azzurri atterrati a Ciampino all’alba e ora sono in hotel

La lunga notte dei Campioni d’Europa dell’Italia non è ancora finita: la squadra è atterrata a Roma e ora è in hotel

Come riportato da Sky Sport, l’Italia è atterrata a Ciampino all’alba e ora è arrivata in albergo per riposare, in vista degli impegni istituzionali e dei festeggiamenti previsti per la giornata.

Ad alcuni membri del gruppo, su tutti il condottiero Roberto Mancini, è stato concesso di rientrare a casa, abitando a pochi passi dal luogo del ritiro.

Intanto, come segnalato da Gianluca Di Marzio attraverso Twitter, c’è stata la canonica alzata di coppa prima di scendere dall’aereo.