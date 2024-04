Inzaghi esulta dopo l’Udinese: «Vittoria che volevamo a tutti i costi. Il Milan lotta per il secondo posto e quindi…». Le parole dell’allenatore

Ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi a DAZN, dopo il triplice fischio del match tra Udinese e Inter analizzando la possibilità di vincere lo scudetto contro il Milan.

VITTORIA – «E’ una vittoria che volevamo a tutti i costi. Non penso sia un’esultanza per aver vinto un trofeo, ma l’esultanza per una vittoria in una partita importante che ci proietta a quello che vogliamo raggiungere. Molti lotteranno per la salvezza, il Milan lotta per il secondo posto, dovremo tenere altissima la concentrazione».