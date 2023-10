Inzaghi alla prima con la Salernitana: «E’ un pari che vale come una vittoria». Le parole dell’ex rossonero dopo il match con il Cagliari

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del match contro il Cagliari. Ecco le parole dell’ex rossonero e attuale tecnico della Salernitana:

«E’ stata una partita per cuori non deboli, sono arrivato da poco e mi porto a casa la reazione. Buon primo tempo ma male nell’ultimo passaggio. Nel secondo il Cagliari è cresciuto e se non avessimo reagito non avremmo raggiunto il pareggio. Dobbiamo migliorare nel gioco, vogliamo rendere orgogliosa la nostra gente. Buona la voglia di reagire, questo carattere cui aiuterà a tirarci fuori dal momento».

