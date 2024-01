Inzaghi esulta: «Mi sono goduto la mia Inter, da luglio facciamo ottime partite»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Supecoppa con la Lazio. Cosa ha detto

PRESTAZIONE – «Sono stati molto bravi, ottima partita. Approccio subito bene. Ora dobbiamo recuperare energie. Mai fatta una finale in due partite ma questo chiede il calcio in questo momento e noi ci adeguiamo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché mi sono veramente divertito a guardarli».

OTTIME PARTITE – «È un po’ limitativo parlare di stasera, dal 13 luglio stiamo facendo ottime partite. Stiamo avendo un grandissimo percorso che dobbiamo migliorare cercando di capire dove fare meglio in partite come questa contro una squadra organizzata. Abbiamo mosso bene la palla, forzando al momento giusto; sono soddisfatto da questa partita strepitosa ma sicuramente ci saranno cose dove avremmo potuto fare meglio e lo vedrò quando la rivedrò in albergo»

