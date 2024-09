Inzaghi a DAZN: «Il Milan ha MERITATO e ha fatto MEGLIO dell’Inter. Non eravamo LUCIDI, siamo AMAREGGIATI». L’intervista

Inzaghi ha parlato a DAZN per commentare la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan.

MILAN ALL’ALTEZZA DELL’INTER – «Assolutamente, il Milan è un’ottima squadra. Stasera ha fatto meglio di noi e ha meritato la vittoria. Abbiamo approcciato male e siamo stati poco squadra. Ho provato a cambiare ma la situazione non è cambiata, siamo stati poco compatti. Gli ultimi 25 minuti del primo tempo abbiamo fatto meglio, poi al secondo tempo abbiamo fatto nuovamente male. Gli approcci sono determinanti».

ERRORI NEI GOL – «Devo rivedere la gara. Secondo me non eravamo lucidi, sceglievamo male sia in possesso che in non possesso. Dopo il pareggio, al secondo tempo siamo rientrati male. Dovevamo far di più. Siamo amareggiati, io per primo, perché è un derby, sappiamo l’importanza per la società e i tifosi».

SUI PARTICOLARI – «I particolari, prendi gol su una punizione laterale… avevamo visto che Gabbia era abile nel gioco aereo, la linea è scappata male. Eravamo vuoti di testa. Le sconfitte bruciano, specialmente nel derby. Cercheremo di prendere qualcosa di positivo da questa sconfitta».

IL MOTIVO DELLE 3 SOSTITUZIONI? – «Abbiamo approcciato male tutti e due i tempi, quindi ho provato a cambiare. Barella aveva un problemino, ho fatto 3 cambi perché eravamo andati male. La sensazione che abbiamo dato è di non essere squadra come siamo abituati noi».

UNA BOTTA CHE PUÒ FAR BENE PER FARSI UN’AUTO ESAME? – «Dopo una sconfitta pensi a quello. Mi dispiace perché avevo visto bene i ragazzi in questi giorni. Purtroppo l’approccio non è stato buono. Analizzeremo e lavoreremo di più, abbiamo qualche punto di ritardo».