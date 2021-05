Inzaghi, continua l’attesa per il rinnovo: è la logica dei possibili scenari

Inzaghi, ancora attesa sul rinnovo contrattuale. Potrebbe esserci la variabile Champions League: ecco le ultime. Ieri circolava la voce di un possibile incontro a Formello. Ma la tanta sospirata firma ancora non sarebbe arrivata. Qual è dunque la situazione?

VARIABILE – Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi più concreta è che il summit decisivo ci sarà soltanto a fine stagione. D’altronde è stato questo quello che ha detto lo stesso mister nel post Genoa. Ed è per questo che potrebbe risultare fondamentale la variabile Champions. In caso di qualificazione il tecnico avrebbe un maggiore potere e peso contrattuale, ma il presidente allo stesso tempo avrebbe la certezza di aver a disposizione introiti maggiori. Un qualcosa che consentirebbe di premiare l’allenatore con un ingaggio più ricco. Insomma, non resta che attendere cosa accadrà sul campo. Tutto potrebbe passare da lì.