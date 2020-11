Interviste storiche, Sacchi: «Ecco il segreto dietro i miei successi» – VIDEO

Arrigo Sacchi parla del segreto che si cela dietro i suoi più grandi successi ottenuti al Milan. “Interviste storiche” di CalcioNews24

Per la collana “interviste storiche” prodotte da CalcioNews24, oggi è il turno di Arrigo Sacchi. Il leggendario ex tecnico del Milan ha così parlato dei grandi successi ottenuti allenando i rossoneri: «Quello che si fa nel calcio ha la durata sempre di un secondo, già dopo non è più importante. L’emozione era grande, la volontà di fare bene altrettanto grande».

MIX PERFETTO – «L’impegno massimale, con grande convinzione anche del lavoro che si stava facendo e la consapevolezza di essere approdati ad una società ben organizzata e ben gestita con dei dirigenti straordinari come Galliani e con un presidente veramente fuori dalla norma. Io credo che per un allenatore la vera fortuna è quella di trovare una società giusta in quel momento. Lì un allenatore con qualche idea sicuramente diventa creativo, positivo e non dannoso».

CAMBIARE IL CALCIO – «Non ho mai pensato di fare la rivoluzione (ride ndr.), io ho sempre cercato di portare avanti le mie conoscenze e i miei convincimenti».

