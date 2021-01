Nessuna cessione a gennaio per il Milan: rispediti al mittente i sondaggi effettuati da altri club per Hauge e Krunic

Come vi abbiamo riportato pochi minuti fa il Milan ha chiuso le porte ad eventuali cessioni a gennaio. Il club di via Aldo Rossi, attraverso le figure di Pioli e Maldini, hanno anticipatamente bloccato le operazioni in uscita in questa sessione invernale.

Una brutta notizia per i club tedeschi interessati ad Hauge e per Torino, Genoa, Bologna e Fiorentina che avevano effettuato un sondaggio per Krunic nelle scorse settimane.