Pioli e Maldini chiudono il mercato in uscita del Milan: non partirà nessuno

Stefano Pioli prima e Paolo Maldini poi hanno chiuso all’idea di cessioni nel mercato di gennaio: nessuno lascerà il Milan

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, tramite le parole dirette in conferenza stampa di Pioli, il tecnico rossonero ha definitivamente escluso uscite nel mercato di gennaio. Nessun giocatore attualmente in rosa lascerà Milanello e, se ce ne sarà l’occasione, arriveranno solo nuovi innesti nei reparti più “pericolanti”.

A fare da eco alle parole del tecnico è anche Paolo Maldini che nel pre-partita di ieri sera ha così parlato: «Le richieste dei nostri tifosi non sono da squadra in testa alla classifica. Questa squadra non è facile da migliorare. Proveremo a farlo se avremo le occasioni».