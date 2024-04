Inter Torino, i tifosi nerazzurri cantano “Pioli is on fire” e non solo: lo sfottò verso l’allenatore rossonero

Inter-Torino, i tifosi nerazzurri prendono di mira Pioli: spuntano i cori di scherno contro il tecnico rossonero

Durante la gara tra Inter e Torino, i tifosi nerazzurri hanno preso di mira il Milan e in particolare Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero è stato oggetto di cori di scherno: da ‘Pioli is on fire’, tramutato in ‘Pioli is on ferie‘. Inoltre, a inizio secondo tempo, è apparso anche uno striscione con scritto: “C’è chi alza lo scudetto e chi alza il volume”. Il contesto è dato dalla musica techno fatta suonare dal Milan a San Siro dopo il triplice fischio del derby.