Inter, tamponi a tappeto ad Appiano dove oggi non si terrà alcun allenamento. Sale l’ansia nerazzurra in vista del derby

Dopo la positività di Bastoni, riscontrata nel ritiro Under 21, e in attesa dell’esito del nuovo tampone Covid19, l’Inter ha deciso di effettuare test immediati per calciatori e staff rimasti ad Appiano Gentile. Oggi niente sedute di gruppo ma solo individuali.

Ansia giustificata in casa nerazzurra in vista del derby in programma tra dieci giorni a San Siro contro il Milan.