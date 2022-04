Inter Roma, giallorossi con la testa all’Europa

Inter Roma, la squadra di Mou già con la testa a Leicester: i giallorossi cadono a San Siro con lo sguardo all’Europa

La Roma cade sotto i colpi di un’ottima Inter, ma con l’impressione di non aver avuto la testa a San Siro. Un passo falso con vista per l’Europa per i giallorossi.

Giovedì c’è la Conference League e contro il Leicester i giallorossi sono chiamati ad una prova perfetta. Normale avere la testa alla semifinale, importante per continuare a coltivare il sogno di un titolo Europeo in casa Roma. I cambi nella ripresa un chiaro segnale di Mou che dopo il 3-0 ha fatto riposare i big in vista del match di giovedì. Lo scrive il Romanista.