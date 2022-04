Inter Roma a Sozza, parla Bergonzi: «Ecco cosa penso»

L’ex arbitro di Serie A, Mauro Bergonzi, ha parlato anche di Sozza, designato come arbitro per la partita tra Inter Roma

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Bergonzi ha commentato la decisione dell’AIA di assegnare Inter Roma a Sozza:

«Polemiche di malafede su Sozza? Siamo ancora a questi pensieri. Innanzitutto la premessa è che parliamo di un giovane e di un talento purissimo. E’ un fuoriclasse dell’arbitraggio. Essendo molto giovane, non ha fatto ancora partite importanti, se non Milan-Lazio di Coppa Italia, dove gli ho dato 8 in pagella. Nei prossimi anni sarà il miglior arbitro italiano, il numero uno, e nel giro di pochi anni dirigerà una finale europea. È un misto tra Rocchi e Orsato. Criticare a priori non esiste».