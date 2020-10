Inter nella “bolla”: solo due allenamenti per preparare il derby

I mini-focolaio Covid verificatosi all’Inter ha imposto alcune restrizioni: allenamenti individuali ad Appiano fino a venerdì

L’Inter lavora nella bolla: allenamenti individuali ad Appiano per i giocatori che non potranno lasciare il centro sportivo nerazzurro. Come riferito dal Corriere dello Sport non c’è Conte, in permesso concordato da tempo.

I giocatori continueranno ad allenarsi, per poi fare doccia e pasti nelle rispettive camere. Vietati i contatti, e per gli spostamenti è obbligatoria la mascherina. Il gruppo, ad eccezione dei positivi, sarà al completo solo venerdì. Antonio Conte, dunque, avrà solo due allenamenti per preparare il derby (venerdì e sabato mattina) in programma sabato sera.