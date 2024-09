Inter Milan, a San Siro c’è il TUTTO ESAURITO: il derby sarà da RECORD in Serie A

Inter Milan, INCASSO da capogiro: il derby sarà da RECORD in Serie A. Numeri e cifre del match di domenica

Il derby tra Inter e Milan in programma domenica sera segnerà un nuovo record in Serie A. In base a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il match di San Siro registrerà il tutto esaurito per un incasso di oltre 7 milioni di euro.

La partita, quindi, diventerà quella con il più alto incasso di sempre, superando il record di 6,6 milioni di un Inter Juve dell’ottobre 2019.