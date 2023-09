Inter Milan, l’idea tattica di Inzaghi per Mkhitaryan: i dettagli

Alcune possibili indicazioni tattiche in vista del derby tra Inter e Milan: Inzaghi sceglie Mkhitaryan per colpire i rossoneri

Henrikh Mkhitaryan è l’idea numero uno di Simone Inzaghi per colpire i punti deboli dei rossoneri in Inter-Milan. Il tecnico piacentino ormai sa i punti deboli dei rossoneri, nonostante i tanti cambi in sede di mercato, si aspetta una partita difficile e soprattutto equilibrata. L’unica differenza rispetti ai derby scorsi è senza dubbio l’assenza di un regista puro per Pioli che ha adattato Krunic nel ruolo di perno davanti alla difesa.

Proprio quello è il punto su cui i nerazzurri possono giocare per cercare di portare una pressione alta e recuperare il pallone negli ultimi trenta metri. Proprio da qui il tecnico potrebbe utilizzare Mkhitaryan a uomo sul bosniaco per togliere idee al Milan e ribaltare l’azione in velocità. In questo l’armeno è sicuramente a suo agio, soprattutto perché tra le linee sa come muoversi con e senza palla. Proprio lui potrebbe essere l’ago della bilancia nel derby, scrive La Gazzetta dello Sport.