Inter Milan, duello sprint tra Leao e Lautaro Martinez

Sul sito ufficiale, il Milan ha condiviso i duelli che potranno decidere il Derby contro l’Inter: tra questi Leao-Lautaro Martinez.

Al fianco di Dzeko, a supporto di Ibrahimović o Giroud: attaccanti veloci, imprevedibili, protagonisti di un’ottima stagione. Leão non è più una sorpresa e soprattutto a ridosso della sosta è stato la luce offensiva dei rossoneri: gol a Roma e Spezia, due assist a Venezia, primo tra i compagni per tiri nello specchio (21) e fuori dallo specchio (22). Detiene il record in Serie A per numero di dribbling: 54, almeno otto più di qualsiasi altro. Cerca ancora di lasciare una traccia in un Derby: il suo passo potrà far male e fare la differenza. Martínez è l’attuale miglior marcatore nerazzurro con undici gol in campionato, nonostante sia a secco dalla trasferta di Salerno di metà dicembre. Nel 2022 solo una rete nella Finale di Supercoppa Italiana, però è reduce da una doppia firma importante in Nazionale ai danni di Cile e Colombia. All’andata ha sbagliato un rigore, nello scorso Inter-Milan ha realizzato una doppietta, in generale ha partecipato a quattro gol (tre reti, un assist) in cinque Derby.