Inter Milan: sfida tra bomber Giroud e Lautaro, i numeri

A caccia di gol. Tra 3 giorni il Milan scenderà in campo contro l’Inter. Sfida nella sfida sarà anche quella tra Lautaro e Giroud.

Come riportato da Sky Sport l’argentino fin qui ha realizzato 5 gol contro i 4 del francese. Il neroazzurro ha una percentuale di 62,5 contro il 50 del rossonero per la partecipazione al gol realizzati uno ogni 52′ e 52′,3” frutto di 7 tiri in porta contro i 5. I numeri a chi daranno ragione? Sabato la risposta sul campo su chi è più decisivo.