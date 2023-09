Inter Milan: Chukwueze è pronto, il segnale dalla Nigeria

Sempre meno al derby di Milano tra Inter e Milan. In vista del match un fattore può essere Chukwueze che lancia un segnale

Milano e non solo freme in attesa del derby tra Milan e Inter. Uno dei fattori del match può essere Chukwueze. Il nigeriano nelle prime tre partite ha iniziato dietro nelle gerarchie rispetto ad uno scatenato Pulisic.

In vista del match lancia un segnale a Pioli: gol e assist con la Nigeria in poco più di 10′ dal suo ingresso in campo. Può essere un’arma in più sia dal primo minuto che a gara in corso