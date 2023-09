Inter Milan, i derby delle ore 18 sorridono ai rossoneri: i precedenti

I precedenti e le statistiche lasciano ben sperare il Milan in vista del derby di domani contro l’Inter: anche per via dell’orario del match

Domani sarà il giorno del derby ad alta quota tra l’Inter ed il Milan. La sfida avrà il via alle ore 18:00 a San Siro. Orario inusuale per un derby, ma che fa ben sperare ai rossoneri per quanto riguarda i precedenti.

Come evidenzia Sky Sport, infatti, dalla stagione 2016/2017 compresa, i rossoneri ha vinto solo quattro dei 24 derby giocati, uno in Coppa Italia e tre in Serie A. I derby vinti in campionato sono però arrivati tutti in partite giocate di sabato alle 18, come quella di domani. In due dei tre casi si trattava sempre della quarta giornata. Nel dettaglio:

– successo dei rossoneri per 1-2 il 17/10/2020

– successo dei rossoneri per 1-2 il 5/02/2022

– successo dei rossoneri per 3-2 il 3/09/2022