Inter Milan, Allegri messo in guardia: c’è un dato che preoccupa. La squadra di Chivu sa difendersi

Inter Milan, la squadra di Cristian Chivu concede pochissime chance agli avversari di andare in gol!

Si avvicina il fischio d’inizio del derby di Milano, in programma domenica prossima, e l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua attenzione maniacale alla fase difensiva, ha un motivo in più per preparare meticolosamente la sfida contro l’Inter. La squadra nerazzurra, guidata dal tecnico rumeno Cristian Chivu, si presenta all’appuntamento con una statistica che la incorona come la formazione più solida del campionato italiano: l’efficacia difensiva.

I dati avanzati non lasciano spazio a interpretazioni: l’Inter è attualmente la migliore squadra della Serie A per Expected Goals Against (xGA), ovvero la misura della qualità e della quantità delle occasioni da gol concesse agli avversari.

I Numeri che Fan Paura: xGA 8.90

Il dato che deve mettere in guardia il Diavolo è sorprendente: i nerazzurri hanno accumulato un valore di xGA pari ad appena 8.90. Questo numero, il più basso dell’intera lega, significa che la squadra di Chivu ha concesso agli avversari, nell’arco delle partite giocate finora, un numero di occasioni la cui probabilità di trasformazione in rete è complessivamente inferiore alle 9.

Questo basso valore di Expected Goals Concessi è la prova della grande organizzazione tattica della retroguardia interista, capace di limitare al minimo i tiri in porta, costringendo spesso gli avversari a conclusioni da posizioni defilate o difficili.

La Sfida Tattica per i Rossoneri

Per il Milan, dunque, il derby non sarà solo una battaglia per il primato in classifica, ma anche un durissimo test per il proprio attacco. Allegri dovrà studiare a fondo la difesa nerazzurra per trovare il modo di scardinare il muro eretto da Chivu.

Il compito del reparto offensivo rossonero, capitanato dalle sue stelle, sarà quello di creare superiorità numerica e, soprattutto, di convertire in gol le poche occasioni di alta qualità che il sistema difensivo interista concederà. L’abilità dei fantasisti e la precisione dei tiratori del Diavolo saranno messe a dura prova contro la squadra che, statisticamente, concede meno di chiunque altro in Italia.

La sfida tattica è lanciata: l’organizzazione difensiva dell’Inter contro la potenza offensiva del Milan. Allegri ha l’obbligo di trovare la chiave per sbloccare la retroguardia più ermetica del torneo.