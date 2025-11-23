News
Inter Milan, Chivu ha scelto chi giocherà al posto di Dumfries! Le ultime
Inter Milan, Chivu ha scelto chi giocherà al posto di Dumfries! Le ultime. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri
A poche ore dal calcio d’inizio del Derby della Madonnina tra Inter e Milan, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivudeve fare i conti con diverse assenze pesanti. Nonostante il tecnico rumeno possa contare su un organico di qualità, sono ben tre i grandi assenti in casa nerazzurra, complicando non poco i piani di partenza.
L’assenza più significativa è certamente quella di Denzel Dumfries, l’esterno olandese la cui sosta per le Nazionali si è trasformata in un incubo: i suoi tempi di rientro sono ancora tutti da chiarire dopo l’infortunio subito. A lui si aggiungono, tra le file nerazzurre, Matteo Darmian e il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan, sebbene quest’ultimo non fosse un titolarissimo nelle scelte di Chivu fino a questo momento.
Il Ballottaggio a Centrocampo e la Scelta sull’Esterno
I principali dubbi della vigilia per il tecnico rumeno hanno riguardato il centrocampo. Il polacco Piotr Zielinski non è al meglio della condizione, ma rimane in pole position per un posto da titolare. Se dovesse alzare bandiera bianca, è pronto ad entrare il croato Sucic, garantendo comunque qualità e dinamismo nella mediana.
Sulla fascia destra, orfana di Dumfries, Chivu ha sciolto le riserve, affidando la corsia al brasiliano Carlos Augusto. L’esterno è stato preferito al compagno Luis Henrique, che verrà invece gestito come arma tattica e di rottura, pronto a subentrare a gara in corso.
L’Attacco: La Risposta Temibile per il Milan
Nonostante le defezioni, il reparto offensivo nerazzurro è al completo e assolutamente temibile. Con il pieno rientro di Marcus Thuram, l’attaccante francese, Chivu non ha esitazioni: il francese farà coppia fissa con il capitano e bandiera argentina, Lautaro Martinez.
Questa accoppiata rappresenta una minaccia costante per la difesa dei rossoneri. La retroguardia del Diavolo, e in generale tutta la formazione di Massimiliano Allegri (il cui lavoro è supportato dalle mosse del DS Igli Tare), dovrà prestare la massima attenzione alla velocità e al cinismo di questa coppia d’attacco.
Ecco la probabile formazione che l’Inter schiererà stasera, secondo le indiscrezioni raccolte:
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
