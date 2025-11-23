Inter Milan, Chivu ha scelto chi giocherà al posto di Dumfries! Le ultime. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

A poche ore dal calcio d’inizio del Derby della Madonnina tra Inter e Milan, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivudeve fare i conti con diverse assenze pesanti. Nonostante il tecnico rumeno possa contare su un organico di qualità, sono ben tre i grandi assenti in casa nerazzurra, complicando non poco i piani di partenza.

L’assenza più significativa è certamente quella di Denzel Dumfries, l’esterno olandese la cui sosta per le Nazionali si è trasformata in un incubo: i suoi tempi di rientro sono ancora tutti da chiarire dopo l’infortunio subito. A lui si aggiungono, tra le file nerazzurre, Matteo Darmian e il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan, sebbene quest’ultimo non fosse un titolarissimo nelle scelte di Chivu fino a questo momento.

Il Ballottaggio a Centrocampo e la Scelta sull’Esterno

I principali dubbi della vigilia per il tecnico rumeno hanno riguardato il centrocampo. Il polacco Piotr Zielinski non è al meglio della condizione, ma rimane in pole position per un posto da titolare. Se dovesse alzare bandiera bianca, è pronto ad entrare il croato Sucic, garantendo comunque qualità e dinamismo nella mediana.

Sulla fascia destra, orfana di Dumfries, Chivu ha sciolto le riserve, affidando la corsia al brasiliano Carlos Augusto. L’esterno è stato preferito al compagno Luis Henrique, che verrà invece gestito come arma tattica e di rottura, pronto a subentrare a gara in corso.

L’Attacco: La Risposta Temibile per il Milan

Nonostante le defezioni, il reparto offensivo nerazzurro è al completo e assolutamente temibile. Con il pieno rientro di Marcus Thuram, l’attaccante francese, Chivu non ha esitazioni: il francese farà coppia fissa con il capitano e bandiera argentina, Lautaro Martinez.

Questa accoppiata rappresenta una minaccia costante per la difesa dei rossoneri. La retroguardia del Diavolo, e in generale tutta la formazione di Massimiliano Allegri (il cui lavoro è supportato dalle mosse del DS Igli Tare), dovrà prestare la massima attenzione alla velocità e al cinismo di questa coppia d’attacco.

Ecco la probabile formazione che l’Inter schiererà stasera, secondo le indiscrezioni raccolte:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.