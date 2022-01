Inter, Lautaro a Milano giovedì: il Toro sarà pronto per il Derby

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter. Dopo gli impegni con la sua Argentina, Lautaro Martinez si allenerà a Milano già nella giornata di giovedì

Non ci saranno arrivi all’ultimo minuto questa volta per i Nazionali dell’Inter. Lautaro Martinez sarà in campo martedì notte nella partita contro la Colombia e, subito dopo volerà in direzione Milano.

L’obiettivo – scrive La Gazzetta dello Sport – è quello di fare almeno due sedute di allenamento in vista del Derby di sabato 5 febbraio.