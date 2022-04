Retroscena Inter: Inzaghi convinto di poter vincere lo scudetto. Perché il tecnico nerazzurro resta ottimista

La sconfitta di Bologna ha lasciato l’Inter al 2° posto e, soprattutto, ha messo le chiavi del proprio destino nelle mani del Milan a 4 giornate dalla fine. ome scrive oggi La Gazzetta dello Sport, però, non tutto è perduto e i nerazzurri e Simone Inzaghi ci credono. I motivi sono tanti e, tra questi, ci sono sicuramente lo stato di forma fisica e la qualità del gioco.

Il gioco – continua il quotidiano – è sembrato fluido anche contro il Bologna, così come non sono mancate le occasioni da gol. L’aspetto negativo è stato se mai la mancanza di cinismo. L’altro aspetto è relativo alla condizione fisica, che sembra essere ottima, tant’è che al Dall’Ara i nerazzurri hanno corso 113km, 2 in più del Bologna.