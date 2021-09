Inter di forza e abbondanza, l’Atalanta sbuca negli specchietti

La quinta giornata di Serie A ha preso il via con la prova di forza targata Inter che si avvicina al meglio al big match con l’Atalanta

Inter da impazzire quella vista a Firenze nel martedì dedicato alla quinta giornata di Serie A. Da impazzire per i tifosi nerazzurri che hanno potuto godere di una prestazione, in special modo nella ripresa, davvero di alto profilo. Ma da impazzire in un certo senso anche per gli avversari che probabilmente immaginavano che la Fiorentina potesse frenare i campioni d’Italia.

Stasera toccherà invece al Milan rispondere ai cugini, anche se i fari saranno soprattutto puntati sul Picco di La Spezia, laddove la Juventus cercherà la sua prima vittoria in Serie A. Un altro passo falso assesterebbe l’ennesimo colpo ferale alle chance di rimonta Scudetto.

