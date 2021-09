Inter Atalanta, nuovo sold out al Meazza: superato il Milan

Previsto un nuovo sold out per Inter Atalanta nel match di questo pomeriggio al Meazza. Superato il Milan: le ultime

Nuovo sold out per il Meazza con l’Inter in campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche per il match di oggi contro l’Atalanta sono previsti oltre 36 mila spettatori e dunque il pienone rispetto al 50% della capienza massima.

L’Inter supererebbe in questo caso il Milan come media spettatori delle partite casalinghe in questa prima parte di stagione.

