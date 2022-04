Le parole dell’ex presidente della FIGC Innocenzo Mazzini: «È necessario rifondare i settori giovanili»

Le parole dell’ex presidente della FIGC, Innocenzo Mazzini, ai microfoni di TMW in merito alla disfatta della nazionale e delle riforme da poter attuare:

«I limiti dovrebbero essere nei dirigenti che capiscono il perché si prendono gli stranieri. Si prendono quando sono molto bravi, ma di giocatori stranieri molto bravi ce ne sono pochi, qui ci sono giocatori stranieri che hanno più o meno le qualità dei nostri. Diventa un discorso fiscale o di bilanci con plusvalenze discutibili. Questo si ridurrebbe molto facendo una grande politica di valorizzazione del settore insieme al settore tecnico: ripeto, nel settore giovanili c’è bisogno di insegnati e istruttori che hanno delle qualità particolari. Fare il settore giovanile è molto difficile. Un allenatore che in carriera ha vinto scudetti e coppe europee, mi ha detto che non sarebbe in grado di insegnare in una scuola calcio. A 8 anni ai ragazzi non si insegna il 4-3-3, mi sembra una follia. Bisogna curare la tecnica individuale applicata al gioco di squadra. In Spagna dedicano 3/4 della seduta alla tecnica individuale e il resto ad una tattica molto semplice. Noi invece facciamo il contrario».