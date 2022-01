Infortunio Tomori, ecco quali gare salterà: pesano la Juve ed il derby

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Tomori, il Milan dovrà fare a meno del difensore centrale per almeno un mese. Ecco le gare che si giocheranno

L’infortunio di Fikayo Tomori è una grande tegola per il Milan, impegnato in gare fondamentali in questo periodo. Il COMUNICATO UFFICIALE riporta 30 giorni di stop per il difensore inglese. Il tempo di recupero coinciderà con queste gare:

17/01 Milan – Spezia

23/01 Milan – Juventus

06/02 Inter – Milan

09/02 Quarto di finale di Coppa Italia (Milan Vs Lazio/Udinese)

13/02 Milan – Sampdoria