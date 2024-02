Infortunio Thiaw: ANNUNCIO di Pioli! Il tedesco torna per quella partita. Le ultime sulle condizioni del difensore rossonero

Thiaw procede con il suo recupero dall’infortunio e tornerà ad allenarsi interamente con il gruppo a partire dalla possima settimana. Ecco l’annuncio di Pioli sul difensore rossonero:

PAROLE – «Ce l’abbiamo, i recuperi vanno bene ma van valutati di settimana in settimana. Ieri Malick è tornato in gruppo ma domani riposerà, se tutto andrà bene tornerà per l’Europa League. Settimana prossima sarà importante per Kalulu e Tomori».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN NAPOLI