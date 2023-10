Infortunio Sportiello: quanto starà fuori e quali partite salterà il portiere del Milan

L’infortunio di Marco Sportiello è un guaio per il Milan: ecco quante partite salterà il secondo portiere dei rossoneri

Marco Sportiello ha rimediato un infortunio muscolare, precisamente una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Salterà dunque la sfida di domenica tra Milan e Juve (al suo posto Mirante), per la quale i rossoneri avevano già perso Maignan per squalifica. Ecco quante partite salterà l’estremo difensore.

Sarà out contro la Juve, nell’andata in Champions contro il PSG, contro il Napoli, contro l’Udinese, nel ritorno di Champions contro il PSG e contro il Lecce. Dovrebbero essere ben 6, dunque, le partite saltate dall’ex Atalanta, che a questo punto potrebbe tornare dopo la prossima sosta per le nazionali.