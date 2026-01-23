Infortunio Saelemaekers, buone notizie in casa Milan: il belga in gruppo! E verso la Roma… Segui le ultimissime sui rossoneri

Buone notizie per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. In vista dell’attesissimo big-match domenicale contro la Roma, il quartier generale di Milanello regala sorrisi e certezze tattiche. Il protagonista del giorno è Alexis Saelemaekers, l’esterno belga duttile e instancabile corridore della fascia, che sembra aver definitivamente messo alle spalle i problemi fisici delle ultime settimane.

Il rientro in gruppo di Saelemaekers

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di campo, l’esterno dei rossoneri è tornato ad allenarsi stabilmente con il resto dei compagni. Saelemaekers, prezioso per i suoi equilibri tattici e la capacità di coprire l’intera corsia destra, aveva destato preoccupazione a causa di un risentimento all’adduttore sinistro accusato durante la sfida contro il Lecce. Dopo giorni di lavoro differenziato e terapie specifiche, il calciatore ha ricevuto il via libera dai medici, tornando a disposizione del Diavolo.

Le scelte tattiche di Massimiliano Allegri

Ora la palla passa a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per il suo pragmatismo e la capacità di leggere i momenti della partita. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina milanista per dare solidità ed esperienza, dovrà decidere se lanciare il belga dal primo minuto nella bolgia dell’Olimpico o preservarlo come arma a gara in corso. In caso di prudenza, è pronto Zachary Athekame, giovane difensore svizzero di grande spinta e prospettiva, che potrebbe presidiare la zona bassa della corsia destra per garantire copertura.

La visione di Igli Tare

Il recupero di pedine fondamentali come l’esterno belga conferma la bontà del lavoro svolto dalla nuova dirigenza. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan arrivato per costruire una rosa profonda e competitiva su più fronti, monitora costantemente la situazione dell’organico. Il dirigente albanese, maestro nello scovare talenti e nel gestire le dinamiche dello spogliatoio, sa bene che per il calcio di Allegri avere giocatori polivalenti è una condizione imprescindibile.

Verso Roma-Milan: l’obiettivo dei rossoneri

Con il rientro di pedine chiave, la squadra meneghina si presenta nella Capitale con rinnovata fiducia. L’obiettivo della formazione rossonera è consolidare la posizione in classifica e dare continuità ai risultati positivi. Con il mercato curato da Tare e la mano tattica del nuovo allenatore, il club punta a recitare un ruolo da protagonista assoluto in questo campionato.