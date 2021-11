MN24 – Infortunio Rebic, il croato ancora a parte: out col Porto

Rebic non ha ancora recuperato dall’infortunio patito contro il Verona: l’esterno sarà indisponibile anche per la gara di domani col Porto

Arrivano brutte notizie da Milanello: come raccolto dalla nostra redazione infatti, anche nella giornata di oggi Ante Rebic ha svolto un allenamento personalizzato, lavorando a parte rispetto al resto del gruppo.

L’esterno croato non ha ancora recuperato dall’infortunio alla caviglia rimediato contro il Verona e sarà dunque out anche per la gara di domani contro il Porto. La speranza di Pioli è quella di riaverlo per il derby di domenica.