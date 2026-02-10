Infortunio Pulisic, svolta da Milanello: Allegri sorride verso il Pisa. Gli aggiornamenti

Infortunio Pulisic, arrivano importanti conferme da Milanello: l’americano viaggia verso la convocazione per il Pisa

La sosta forzata, dettata dall’inagibilità di San Siro per la Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, si sta rivelando una preziosa boccata d’ossigeno per l’infermeria rossonera. Mentre la città festeggia lo spirito olimpico, a Milanello Massimiliano Allegri raccoglie i frutti del lavoro dello staff medico. Le notizie che filtrano dal centro sportivo, confermate anche da Milannews24, ridisegnano le gerarchie offensive in vista dell’anticipo di venerdì contro il Pisa.

Il ritorno dei “tre moschettieri”

Dopo aver dovuto rinunciare a estro e velocità nell’ultima uscita contro il Bologna, il tecnico livornese si appresta a riabbracciare i suoi pezzi pregiati:

Rafael Leão: La notizia più importante riguarda il portoghese. Dopo la panchina precauzionale al Dall’Ara, Leão è rientrato stabilmente in gruppo . La sua presenza dal primo minuto alla Cetilar Arena non sembra essere in discussione.

La notizia più importante riguarda il portoghese. Dopo la panchina precauzionale al Dall’Ara, Leão è . La sua presenza dal primo minuto alla Cetilar Arena non sembra essere in discussione. Christian Pulisic: Per “Captain America” il percorso è in dirittura d’arrivo. Sebbene ieri abbia svolto ancora lavoro differenziato, le tabelle di marcia lo vedono in gruppo tra oggi e domani. Come titola Tuttosport: «Pulisic ok, a Pisa va in panchina» . Un rientro fondamentale per avere un’arma spacca-partita a gara in corso.

Per “Captain America” il percorso è in dirittura d’arrivo. Sebbene ieri abbia svolto ancora lavoro differenziato, le tabelle di marcia lo vedono in gruppo tra oggi e domani. Come titola Tuttosport: . Un rientro fondamentale per avere un’arma spacca-partita a gara in corso. Alexis Saelemaekers: Il belga è l’unico per cui servirà ancora un briciolo di pazienza. I miglioramenti sono evidenti, ma l’obiettivo realistico per il suo ritorno tra i convocati è il recupero contro il Como del 18 febbraio.

Infortunio Pulisic, la gestione di Allegri

Il recupero di queste pedine permette ad Allegri di gestire con più serenità il turnover in vista di un febbraio che si preannuncia infuocato. Con Leão titolare e Pulisic pronto a subentrare, il Milan ritrova quella imprevedibilità che era mancata nelle rotazioni forzate delle scorse settimane. Il “fosforo” di Modric a metà campo e la solidità del ritrovato Bartesaghi a sinistra completeranno un undici che punta a blindare ulteriormente il secondo posto in classifica.