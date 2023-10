Infortunio Pulisic: Milan fiducioso, quando è previsto il rientro

L’infermeria del Milan è sempre più piena. Pioli però è fiducioso di recuperare Pulisic dopo l’infortunio contro il Napoli

come riportato da Sky Sport, gli esami hanno escluso lesioni l’allenatore conta di averlo a disposizione per l’Udinese quanto meno per la convocazione. Nel caso non dovesse farcela lo si vedrebbe in campo in Champions League contro il Psg.