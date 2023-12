Dopo l’infortunio contro il Monza Pobega si è operato. Ecco quanto tempo resterà fuori il centrocampista del Milan

il recupero è stimato in 4 mesi, quindi lo si vedrà in campo non prima di Aprile