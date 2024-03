Infortunio Maignan, il portiere non si è allenato con la Francia: lo staff del Milan ha preso questa decisione. Le ULTIME sulle condizioni del rossonero

Un’altra giornata di allenamento saltata per il portiere del Milan Mike Maignan con la Francia che è ancora alle prese con qualche fastidio che sembrava essersi sistemato dopo il match contro il Verona.

Dietro alla duplice assenza ci sono i contatti tra lo staff rossonero e quello transalpino: come riportato da calciomercato.com, il Milan ha consigliato alla nazionale francese di far riposare qualche giorno Maignan per evitare qualsiasi tipo di problema