Infortunio Maignan, oggi la decisione di Deschamps: TUTTI gli aggiornamenti sulle condizioni del portiere rossonero

Infortunio Maignan, oggi la decisione della Francia: Deschamps, in accordo col Milan, può tenerlo a riposa con la Germania

Come riferito da Tuttosport, la decisione su Mike Maignan e sul possibile impiego del portiere del Milan nell’amichevole di sabato tra Francia e Germania verrà presa nella giornata odierna da Deschamps dopo che l’ex Lille ha saltato a scopo precauzionale gli ultimi allenamenti.

In collaborazione con il club rossonero, che non intende correre rischi in vista di un incandescente finale di stagione, il CT transalpino potrebbe decidere di lasciarlo a riposo contro i tedeschi. Prossime ore decisive.