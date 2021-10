Infortunio Maignan: due mesi di stop! Quali partite può saltare

La notizia era nell’aria ma adesso ha trovato la conferma: Mike Maignan starà fermo per due mesi. Ecco quante partite dovrà saltare

Mike Maignan starà fermo per due mesi. Questo è quanto riferisce Sky Sport, al termine dell’operazione al posto del portiere rossonero. La notizia era già nell’aria da diverse ore, ma si attendeva il responso ufficiale post operazione. L’intervento è finito proprio in questi minuti ed è arrivata la conferma definitiva.

Maignan, dunque, salterà sicuramente quattordici partite. Quindi non ci sarà per tutto il girone di Champions League con Porto, Atletico e Liverpool; Salterà sicuramente la Roma a fine ottobre, ed il derby contro l’Inter in programma il 7 novembre. Inoltre, sarà in dubbio contro il Napoli, che si disputerà intorno al 19 dicembre.