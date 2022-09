Infortunio Maignan, cosa succede nella lista UEFA? Le ultime

L’infortunio di Mike Maignan tiene in apprensione il Milan e pone un interrogativo riguardo la Lista A per la Champions League

L’infortunio di Mike Maignan al polpaccio rimediato in Nazionale francese tiene in ansia il mondo Milan. In attesa di capire l’entità del problema fisico, sorge un interrogativo riguardo la lista UEFA. Nella rosa presentata in Champions League gli unici due portieri a disposizione dei rossoneri sono Mike Maignan e Antonio Mirante. Visto il KO del francese, ci sono ora possibilità di inserire Tatarusanu come alternativa?

La risposta è sì, grazie all’articolo 46.04 delle regole ufficiali UEFA: «Se una società non può contare sulle prestazioni di almeno due portieri iscritti nell’elenco A a causa di infortunio di lunga durata, può sostituire temporaneamente il portiere interessato in qualsiasi momento».

Da specificare che un’infortunio è considerato di lunga durata quando occorrono 30 o più giorni di recupero. Dunque: se l’ex Lille dovrà stare per questo periodo ai box, ecco che può subentrare Tatarusanu. Altrimenti, fino al recupero di Mike, a disposizione in Champions League ci sarà il solo Mirante.