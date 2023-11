Infortunio Leao, Milan ora nei guai: i tempi di recupero dell’attaccante portoghese possono allungarsi. Le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Rafael Leao, infortunatosi nell’ultima trasferta del Milan a Lecce. Gli esami di ieri hanno portato la diagnosi: lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

Il portoghese starà probabilmente fuori per i prossimi 20 giorni, forse anche di più se prevarrà la prudenza. Praticamente impossibile averlo per la Fiorentina, difficile il rientro anche per il Borussia Dortmund.