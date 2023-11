Infortunio Leao, incerti i tempi di recupero del portoghese. La situazione

Infortunio Leao, c’è preoccupazione in casa Milan per il risentimento al flessore del portoghese: incerti i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Milan dopo il pari beffa subito in rimonta contro il Lecce. Rafael Leao è uscito per infortunio dopo 10 minuti del primo tempo per un risentimento ai flessori.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento sono incerti i tempi di recupero: l’obiettivo è la gara del 25 novembre contro la Fiorentina ma il club farà di tutto per metterlo a disposizione di Pioli contro il Borussia Dortmund il prossimo 28 novembre.