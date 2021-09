Infortunio Kjaer, Pioli recupera il danese per l’Atletico Madrid

Infortunio Kjaer, il danese ha svolto tutto l’allenamento in gruppo ed è recuperato per la sfida di martedì contro l’Atletico Madrid

Il Milan è tornato oggi ad allenarsi in vista dell’impegno di martedì sera in Champions League contro l‘Atletico Madrid. Dalla seduta odierna sono arrivate ottime notizie per Stefano Pioli: Simon Kjaer è pienamente recuperato per la sfida con gli spagnoli avendo svolto tutta la seduta in gruppo.

ANCHE FLORENZI – La seduta di rifinitura di domani sarà importante anche per Alessandro Florenzi: l’esterno italiano dovrebbe tornare a disposizione dopo aver saltato la gara contro lo Spezia di ieri pomeriggio.