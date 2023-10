Infortunio Kjaer: salta Napoli Milan! Il motivo e la prima diagnosi per il difensore rossonero

Simon Kjaer salterà il match tra Napoli e Milan.

Il difensore rossonero, come riportato dal giornalista Bianchin de La Gazzetta dello Sport, non sarà disponibile per Pioli a causa di un affaticamento muscolare.